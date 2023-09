Servono nuove forme di accesso al credito per lo sviluppo delle Pmi 

... nel 2003 erano sufficienti 4,7 redditi familiari netti medi mensili , adesso neben 7,7 Il prezzo medio delle 10 autopiù vendute è passato infatti da 10.590 di 20 anni fa a 21.040 del ...... magaranzie e risorse per la gestione, anche per sostenere i corsi di italiano) sia per ... Per il sindaco servirebbe una seria legge sulla cittadinanza ("pensiamo allegenerazioni") e ...... giovedì 31 agosto, " ha concluso Loré " sono state approvate lequote mensa per i residenti ... Mi ritengo dunque parzialmente soddisfatto della risposta,chiarezza e molto impegno sul ...

Covid, servono nuove regole per tutelare i più fragili la Repubblica

Sono diminuite le richieste di credito a medio-lungo periodo e la spesa per investiment, i piccoli e medi imprenditori sono prudenti e in attesa di certezze. Secondo Marco Granelli "serve una spinta a ...La Federazione Alzheimer Italia chiede la garanzia di nuovi fondi per continuare a ridurre i fattori di rischio che portano alla demenza ...