Serie C 2023 24 | Girone B | successo per Pescara e Torres | pareggio tra Entella e Ancona

(Di sabato 2 settembre 2023) Ottimo esordio pere Spal,tra. Ilaffonda la Juventus U23, termina 3-1 all’Adriatico. La formazione biancazzurra ha firmato un triplo vantaggio già nella prima frazione di gioco, a rendersi protagonista Cuppone con doppietta e la rete di Accornero messa a segno al 34esimo. Nella ripresa arriva il gol della bandiera da parte dei piemontesi, è Guerra a firmare il tabellino dei marcatori al 54esimo in maniera vana. Esordio positivo anche per la Spal che si impone di misura sulla Vis Pesaro. Dopo un primo a reti inviolate, è la formazione biancoceleste a conquistare la vittoria grazie alla rete messa a segno da Antenucci al 53esimo. Niente da fare per gli ospiti che incassano la prima sconfitta stagionale. Partita combattuta tra ...

Due gol annullati in quattro minuti alla Lazio sul campo del Napoli . Un doppio intervento Var cancella, per due volte, la rete del 3 - 1 che avrebbe virtualmente chiuso la partita tra i campioni d'...In unaa 5 è chiaramente diverso, la prima partita è importantissima e non solo importante. ... Una squadra alla quinta finale consecutiva, la 12a tra 2005 e il. Titanica. Leggi anche San ...Al Maradona, il match valido per la terza giornata di/2024 tra Napoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona, Napoli e Lazio si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato diA ...

Serie C Pescara Juventus NG, inizia con un successo la nuova stagione dei biancazzurri. Doppietta di Cuppone e gol di Accornero. E' festa sugli spalti per gli oltre 7.000 spettatori. Domenica prossima ...La partita Pro Patria - Giana Erminio di domenica 3 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata del campionato ...