Serie B | quarta giornata | orari | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Torna il campionato cadetto dopo l’infrasettimanale, dopo la sentenza del Consiglio di Stato arrivata poche ore addietro: laB ritrova il suo format classico a 20 squadre e da questo fine settimana propone il pacchetto completo di 10 partite. Inizia la stagione anche per Brescia, ripescato al posto della Reggina, esclusa, e Lecco, che ha visto confermata la promozione sul campo, arrivati nei playoff di Lega Pro, dai giudici. In questo articolo daremo uno sguardo aldelle partite e alle relative trasmissioni inTV per latornata del campionato cadetto.B,: tutto quello che c’è da sapere Crediti foto: Palermo F.C. TwitterLa...