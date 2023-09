Serie B | LIVE | il Parma per proseguire in solitaria | Feralpi a caccia della storia a Palermo | il Pisa va a Modena

Commenta per primo Comincia la 4ª giornata diB, in scena quest'oggi dalle 18.30 con quattro incontri. Il Modena (che arriva da due successi nelle prime due partite) ospiterà il Pisa - a cui non è bastato il primo gol nerazzurro di Valoti - ......di Di Francesco in tempo realeIl Bologna e l'Udinese ricevono rispettivamente il Cagliari ed il Frosinone nei due anticipi pomeridiani del sabato validi per la terza giornata del campionato di...Dopo il 2 - 1 contro l'Atalanta nella seconda giornata, il Frosinone potrebbe vincere due partite di fila inA per la seconda volta dopo esserci riuscito nell'aprile 2019 con Marco Baroni in ...

Diretta Udinese-Frosinone ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

CERIGNOLA (FG). Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio “Monterisi” riparte il campionato di Serie C girone C 2023/24, l’Audace Cerignola ospita il Messina. Subito una sfida intrigante tra due ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° giornata di Serie C – Girone B RECANATI – Sabato 2 settembre 2023, andrà in scena Recanatese – Torres, match valido per la giornata 1 del ...