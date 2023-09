Serie B | il Parma frena con la Reggiana | il Palermo vince ancora

(Di sabato 2 settembre 2023) ROMA - Dopo tre vittorie in tre partiteilcapolista dellaB , rallentato dalladi Alessandro Nesta nel derby emiliano. Al Tardini i ducali non vanno oltre lo 0 - 0 ...

ROMA - Dopo tre vittorie in tre partite frena ilcapolista dellaB , rallentato dalla Reggiana di Alessandro Nesta nel derby emiliano. Al Tardini i ducali non vanno oltre lo 0 - 0 casalingo contro la Reggiana nel derby emiliano della ...Ilcon il pareggio spezza ladi 3 vittorie consecutive, mentre la Reggiana, dopo la sconfitta in casa con il Palermo, conquista un punto molto prezioso.InB al primo posto c'é laa punteggio pieno con 9 punti , al secondo posto Venezia e Catanzaro a quota 7 quindi Modena 6 a Bari 5. Tabellino PALERMO: Pigliacelli M., Mateju A., Lucioni F.

Modena a punteggio pieno. Tris per Palermo e Sudtirol. Parma e Reggiana non mordono: 0-0 La Gazzetta dello Sport

La 4^ giornata di Serie B si apre con le vittorie di Palermo, Modena e Sudtirol. Ottimo il debutto dei rosa al Barbera, con la squadra di Corini che festeggia grazie alle reti di Insigne, Stulac e Di ...Frena il Parma, capolista della Serie B, che al Tardini ha pareggiato 0-0 con la Reggina. Derby emiliano senza reti mentre gol in tutte le altre sfide. Tris del Palermo alla Feralpisalò e del Südtirol ...