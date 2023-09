Serie B | è derby emiliano tra Parma e Reggiana | i bookie sorridono ai padroni di casa | vittoria a 1 | 63

Commenta per primo La terza giornata diA coincide anche con la prima pausa e, conseguentemente, con l'esordio della nuova Italia di ... per lui sarà un. Gli esperti vedono il Napoli ...Commenta per primo La terza giornata diA propone un interessantelombardo tra l'Atalanta e il Monza, entrambe a quota tre punti dopo le prime due uscite. Per gli uomini di Gasperini si tratta della prima partita stagionale in ...Commenta per primo Riflettori puntati sul 'Tardini' per la quarta giornata diB, dove i padroni di casa del Parma ospitano la Reggiana in unemiliano a cui i Ducali arrivano decisamente meglio. I nove punti in tre partite hanno lanciato gli uomini di Pecchia in ...

Serie B, derby Parma – Reggiana: segui la diretta Reggionline

Si apre oggi, sabato 2 settembre 2023, la 4ª giornata del campionato di serie B con quattro partite in programma tutte alle ore 18:30 compreso l’attesissimo derby del Tardini tra Parma e Reggiana. La ...Serie B, 4a giornata risultati e marcatori: in campo i primi 4 anticipi del turno dove spicca il derby emiliano tra Parma e Reggiana ...