Serie B 2023 24 | Derby emiliano a reti inviolate | Parma e Reggiana frenano sul pareggio

(Di sabato 2 settembre 2023) Termina inilal Tardini. Se tra gli spalti i tifosi hanno dato non pochi problemi, in campo le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Diverse le conclusioni verso la porta, soprattutto da parte dei bianconeri: è il 17esimo quando arriva un’occasione clamorosa per i padroni di casa con il colpo di testa di Circati, vieta il vantaggio il salvataggio di Pettinari sulla linea della porta. Al 21esimo è invece Bernabe a provarci dalla distanza. Vano anche il destro al 46esimo di Mihaila, il pallone però sfiora il palo alla destra di Bardi. Nella ripresa riparte forte la formazione di Pecchia, grandissima la chance procurata dall’appena entrato Partipilo, che si è reso subito pericoloso con un tiro a giro, Bardi si oppone in tuffo. Sul finale è invece Colak di ...

All'Udinese Arena, il match valido per la terza giornata di/2024 tra Udinese e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Udinese Arena, Udinese e Frosinone si affrontano nel match valido per la terza giornata di ...Al Dall'Ara, il match valido per la terza giornata di/2024 tra Bologna e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara, Bologna e Cagliari si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di ...B, Vanoli attacca il calendario: 'Comandano le TV, ma non si può recuperare in due giorni'L'allenatore del Venezia, pur riconoscendo il ruolo delle tv nel calcio moderno, ha chiesto maggiore ...

Probabili formazioni Serie A 2023 2024, come cambiano dopo il calciomercato Sky Sport

18.27 Squadre che si apprestano a fare il loro ingresso in campo. 18.10 Domani scenderanno in campo per la prima volta anche il Brescia (riammesso in Serie B a scapito della Reggina) e il Lecco, il ...Napoli e Lazio si affrontano al Maradona nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Gli azzurri vengono da due vittorie convincenti contro Frosinone e Sassuolo mentre, al polo opposto, la ...