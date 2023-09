Serie A | Udinese - Frosinone 0 - 0

... tecnico del Frosinone, dopo la partita dei ciociari contro l'alla Dacia Arena Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'. ...Il tecnico dell'ha poi concluso : ' Kabasele È un giocatore di un certo livello. Non è facile entrare nella nostraA e lui sta facendo molto bene. Abbiamo tanta qualità, tutti stanno ...... mentre Di Francesco propone Cheddira dal 1' assieme a Soulè, appena arrivato dalla Juventus: il talento di 20 anni argentino torna in Friuli a soli 15 giorni dalla batosta rifilata all'...

Le partite di oggi: Serie A, 3a giornata. Dove vedere le partite di Bologna, Udinese e Napoli Virgilio Sport

Un tempo e un punto a testa tra Udinese e Frosinone che terminano a reti inviolate il match allo stadio Friuli. Meglio gli ospiti nella prima frazione, più incisivi i padroni di casa nella ripresa, ma ...Udinese e Frosinone pareggiano 0-0 in match valido per la terza giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. I ciociari salgono a 4 punti in classifica, mentre i bianconeri ...