Serie A | Napoli-Lazio | pareggia subito Zielinski 1-1

(Di sabato 2 settembre 2023) Le formazioni di Sarri e Garcia si affrontano al Maradona per questa seconda giornata di campionatosi affrontano per la seconda giornata di campionato (Ansa Notizie.com)L'articolo proviene da Notizie.com.

- Due obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di vincere. Ilsfida la Lazio, c'è l'intenzione di chiudere a punteggio pieno prima della sosta. Situazione ...le prime 3 di fila in...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,e Lazio si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato diA 2023/2024.- Lazio: sintesi e ...Si gioca la terza giornata di campionato

La Lazio torna in campo per la terza giornata di Serie A. Sarri sfida il suo passato al Maradona, dove affronterà il Napoli, a punteggio pieno dopo aver sconfitto Frosinone e Sassuolo… Leggi ...La cronaca in diretta di Napoli-Lazio, in programma oggi alle ore 20:45 ... i gol e gli highlights del match della 3ª giornata del campionato di Serie A. Lazio sconfitta in entrambe le prime due ...