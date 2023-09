Serie A | il Napoli scivola 2-1 | la Lazio si ritrova con Luis Alberto e Kamada

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Il campionato della, con due giornate di ritardo, inizia dal 'Maradona'. In casa dei campioni d'Italia, che capitolano 2-1 e si interrogano sul perché di un ko inatteso, proprio nel giorno in cui Luciano Spalletti inizia ufficialmente la sua avventura in Nazionale. Dopo il sogno tricolore dell'anno passato ilsi riscopre vulnerabile: mette alle corde lanel primo tempo, ma sisotto all'improvviso trafitto da una magia di tacco di, a cui replica subito Zielinski con una conclusione 'sporcata' da Romagnoli. Nella ripresa i biancocelesti, con il primo gol inA di, fanno emergere le fragilità difensive dei campioni d'Italia, che perdono brillantezza e intensità e non riescono più a risalire la china. ...