Serie A | Il Milan firma Luka Jovic dopo le ‘zucche’ del Siviglia per Rafa Mir

(Di sabato 2 settembre 2023) 2023-09-01 20:29:49 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: ACCercavo a tutti i costi un ‘9’ Accompagna Olivier Giroud alla chiusura del mercato. La prima opzione era Mehdi Taremi (Porto), ma non si è accasciato. Sforzi per incorporare Patson Daka (Leicester) o lo spagnoloMir (). Il prescelto, infine, è stato un altro ex della Liga:. Il 25enne attaccante serbo arriva in prestito stagionale… senza diritto di riscatto. Il prestito, da parte della Fiorentina, è gratuito. Ilsi occuperà solo della scheda del giocatore. La verità è cheaveva perso la fiducia di Vincenzo Italiano a Firenze.L’area viola lo aveva escluso dalla lista della Conference League… e non aveva ancora esordito in ...

Nell'anticipo della 3ª giornata diA, ilvince per 1 - 2 in casa della Roma. In gol Giroud, Leao, con un gran gesto tecnico su cross di Calabria, e Spinazzola. Guarda il video con le reazioni social più divertenti alla rete ...ROMA - Ilbatte la Roma 2 - 1 e rovina l'esordio all'Olimpico di Lukaku, subentrato nella ripresa. Decisivi i gol di Giroud su rigore e di Leao, inutile la rete nel recupero di Spinazzola. Rivivi la ...Un eclatantecontinua a regalare gioie e conferma l'ottimo periodo di forma anche contro la Roma . All'Olimpico , nella gara valevole la terza giornata nel campionato diA 2023/24 , la sfida è ...

StampaPrimo successo in campionato per il Sassuolo che dopo due Ko di fila trova i tre punti: steso il Verona al Mapei, grazie a Pinamonti ma soprattutto al ritorno di Berardi, autore di una doppietta ...La squadra che ha effettuato un restyling pressoché totale, invece, c’è: la Reggiana. Tornata in B dopo il purgatorio in terza serie, la squadra emiliana ha cambiato volto e proverà a lottare per ...