Serie A | Bologna-Cagliari 2-1 | rimonta con Zirkzee e Fabbian

(Di sabato 2 settembre 2023) Orsolini sbaglia un rigore Ilbatte 2-1 inilin un match in calendario per la terza giornata dellaA 2023-2024, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con Luvumbo al 22?, replicanoal 60? eal 90?. Per i felsinei anche un rigore sbagliato da Orsolini al 75?. In classifica ilsale a quota 4, mentre i sardi restano fermi a 1. Udinese e Frosinone pareggiano 0-0 in match valido per la terza giornata diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. I ciociari salgono a 4 punti in classifica, mentre i bianconeri sono a quota 2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

