Se fai sport questi 15 alimenti sono vietati | alcuni sono davvero inaspettati

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 2 settembre 2023) Le innumerevoli informazioni e consigli divulgati dagli esperti non sempreidonei, anche se faie stai attento alla dieta. Sicuramente chi si allena ed effettua attività fisica è una persona che ci tiene alla salute. Probabilmente adotta anche un regime alimentare salutare, per perdere peso o mantenere quello ideale, o per aumentare le performance. Non sempre i superfoodindicati, soprattutto se fai– Grantennistoscana.itAnche facendo, però, si deve saper riconoscere quando le informazioni suinerenti con le proprie necessità. Ad esempio molti atleti pensano chesuperfood siano “panacea” per la salute e la forma fisica, ma non ...