Scuola | Sbrollini Iv | ' da vacanza cattedre danni a studenti e famiglie'

Ultimo'ora: Scuola: Sbrollini (Iv), 'da vacanza cattedre danni a ... La Svolta

Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice di Azione-Italia viva ... e in particolare i professionali e la scuola primaria, riteniamo che la soluzione non possa essere rappresentata solo da incentivi per ...Segui Tag24 anche sui social Le due terribili storie di violenza contro le donne di queste settimane sono l’ennesima doccia fredda per il nostro Paese che, ancora una volta, si trova a dover fare i co ...