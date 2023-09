Scuola e allarme pidocchi | i presidi | “Serve attenzione o si chiama la Asl”

(Di sabato 2 settembre 2023) Il pediatra Farnetani parla di incremento dei casi, cosa dicono iDopo essere stati ospiti indesiderati anche sotto l’ombrellone per molte famiglie italiane, irischiano di tornare sui banchi più numerosi di prima. A lanciare l’il pediatra Italo Farnetani che conferma la presenza di segnali di incremento dei casi di pediculosi. Si tratta di un tema ricorrente ad ogni inizio di anno scolastico e che i dirigenti scolastici, in particolare delle Elementari, si trovano spesso a dover affrontare. “E’ un problema soprattutto nel primo ciclo scolastico, cioè con i più piccoli. Come intervenire? Maestra, docente e dirigente scolastico non possono allontanare il bambino o ragazzo dalla– spiega all’Adnkronos Crista Costarelli, preside del Liceo Newton di Roma e presidente dell’Associazione ...

Lapuò solo raccomandare e invitare la famiglia ad intervenire, dopodiché spetta al personale sanitario dell'Asl di competenza intervenire". "Equilibrio e nessun. Io credo che sia ...Leggi anchepidocchi, i presidi: "Serve attenzione o si chiama la Asl" Del resto, come ha chiarito la scienza, l'idea che l'estate non sia la loro stagione è un falso mito, uno dei ...A settembre riaprono poi le scuole: i prodotti di cartoleria registrano un incremento ... Bollette Si riaccende poi l'bollette: in base alle previsioni degli analisti, la luce rischia di ...

