Scoperto con 11 dosi di cocaina | denunciato 31enne

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 2 settembre 2023) Santa Maria a Vico. I carabinieri di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, hannoa piede libero undel posto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, fermato dai carabinieri mentre era a bordo di un’auto, una volta perquisito è stato trovato in possesso di 11 involucri termosaldati diper un peso complessivo di 4,80 grammi e 690 euro in banconote di vario taglio. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.