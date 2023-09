Scienza | estrarre l’acqua dall’aria | gli studiosi imitano i coleotteri

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 settembre 2023) Un team di ricercatori sta progettando nuovi sistemi – ispirati al mondo degli animali – per catturare il vapore acqueo presente nell’aria e trasformarlo in acqua allo stato liquido. Il professore dell’Università di Waterloo, Canada, Michael Tam e i suoi dottorandi Yi Wang e Weinan Zhao hanno sviluppato spugne o membrane con un’ampia superficie che catturano l’umidità dall’ambiente circostante. I loro risultati sono stati pubblicati su “Nature Water”. Tradizionalmente,dolce destinata al consumo viene raccolta da fiumi, laghi, acque sotterranee etc. Le attuali tecnologie che il Dr. Tam sta sviluppando si ispirano alla natura per raccogliereda fonti alternative per far fronte alla scarsità di acqua dolce a livello globale. “La tela di un ragno e’ una meraviglia dell’ingegneria”, ha affermato Tam, titolare di una cattedra di ricerca ...