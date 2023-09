Sci alpino | Sofia Goggia | “Pronta per un mese di allenamento in Argentina”

(Di sabato 2 settembre 2023) Un ospite d’eccezione nel paddock del GP d’Italia di F1. A Monza, infatti, ha fatto il proprio “esordio”, che con occhi interessati si godrà lo spettacolo del Circus nel week end brianzolo, dovendo dividere il proprio cuore con le esigenze di sponsor. La campionessa bergamasca, infatti, tiene da italiana per la Ferrari, ma essendo atleta sponsorizzata da Red Bull non ci si può esporre più di tanto: “Mi devo un po’ barcamenare in questa duplice veste”, ha affermato, ai microfoni di Sky Sport. “Mi godo lo spettacolo di Monza, mi piacerebbe avere la possibilità di parlare con Leclerc, ma non voglio forzare perché so quanto ci si voglia concentrare nella ricerca della prestazione. Fare un giro con la Ferrari? Magari in primavera, l’anno prossimo, con quella stradale“, ha affermato la campionessa olimpica di discesa a ...

Delicate le operazioni di recupero della salma ad opera del Soccorsoe Speleologico, rese ... L'uomo stava scendendo con glida alpinismo dalla vetta del Gran Sasso a quota 2.700 metri. Il 27 ...Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo élite e polivalenti di Coppa del mondo che partiranno il 2 settembre per effettuare un mese di allenamento a Ushuaia, in Argentina, da ...Siamo a meno di due mesi dall'inizio della stagione di Coppa del Mondo, e i fan dellostanno già pensando a come procurarsi i biglietti per l'apertura della stagione a Sölden, in programma il 28 ottobre per la gara di gigante femminile e il giorno successivo per quella ...

Taylor brucia Maes nello slalom n° 2 di Coronet Peak, fuori Hurt e Sunshine per la tripletta austriaca tra le donne NEVEITALIA.IT

Nel 2013 le missioni sono state 199, con 19 decessi, sia nel 2021 che 2022 oltre 400 interventi con 29 vittime. Impennata di soccorsi per "incompetenza". Ecco le statistiche ...Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello sci alpino. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo élite e polivalenti di Coppa del Mondo che partiranno il 2 settembre per ...