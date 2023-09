Schmeichel | quale futuro dopo la rescissione col Nizza?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 2 settembre 2023) Kasperuna sola stagione ha deciso di separarsi dal, attraverso lacontrattuale che lo rende libero sul mercato. Il 36enne portiere della nazionale danese,una brutta annata ha preferito non continuare la sua avventura in Francia. Questo anche perchè non ha mai sentito troppa fiducia intorno a sé da parte dell’ambiente. Ora, l’esperto estremo difensore, da svincolato può valutare con calma quelle che sono le opzioni migliori per proseguire la sua carriera. Nei match della sua Danimarca in programma nei prossimi giorni, valide per le qualificazioni ad Euro 2024 può inoltre mettersi in mostra e attirare attenzioni su di sé. Il forte portiere danese anche per non perdere il posto proprio in nazionale, ha voglia di trovare un club con cui ...