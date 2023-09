Schizza il termometro | Sottocorona preannuncia le super-massime

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Paolo, esperto meteo di La7, si è collegato con la puntata di Omnibus anche nell'edizione del 2 settembre, tranquillizzando gli italiani su questi giorni finali di estate dopo alcune ore di intenso maltempo. Dimenticate completamente felpe e abiti autunnali, i termometri sono destinati a salire: “Sulle temperature la sensazione, dopo il calo molto brusco, è che siano abbastanza basse, ma le temperature sono normali. Ci sono oscillazioni di un grado rispetto alla media, al Nord c'è una temperature appena sotto la media, come in Sardegna. La Sicilia è leggerissimamente sotto, ma non sono scostamenti forti e percepiamo temperature normali. Per domani le previsioni dicono che le temperature tendono a salire un po' ovunque, mentre c'è una zona decisamente fredda su Spagna, Portogallo e Marocco. Sul resto dell'Europa fa anche più caldo rispetto alla media. ...