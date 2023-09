Scherma Paralimpica | Coppa del Mondo | Bebe Vio trionfa in Corea del Sud

(Di sabato 2 settembre 2023) Indel Sud si è appena aperta ladeldiParalmpica con l’Italia che ha subito messo le cose in chiare, inserendo nel suo medagliere subito la prima medaglia nella kermesse e poi altre medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è ancoraVio Grandis, che vince la gara di fioretto femminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l’infortunio. La fiorettista veneta vince anche a Busan conquistando altri punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La prova della classe ’97 è iniziata dalla fase a gironi brillantemente superata con cinque vittorie in altrettanti match disputati e subendo soltanto una stoccata. Nel primo turno di diretta il derby tutto azzurro ...

L'azzurra sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile B. ROMA - Prima giornata di gare e prima vittoria per l'Italia dellanella prova di Coppa del Mondo di Busan. In Corea del Sud un sabato super per il team azzurro, condito da ben quattro medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è ancora ...Patrizia Saccà: atleta della Nazionaledi Tennis - tavolo; medaglia di bronzo a squadre ... Angelo Carnemolla: psicologo e mental coach dello sport per la Federazione Italiana di. ...Si riparte da Pusan, Corea del Sud. Da domani, sabato 2 settembre sino a martedì 5 settembre, si terrà nel continente asiatico un'altra tappa di Coppa del mondo di. Torna in pedana la nazionale italiana dopo le incommensurabili soddisfazioni della tappa di Varsavia di circa due mesi fa. Finito il periodo estivo dove gli allenamenti e il duro ...

Scherma: Cdm paralimpica. Bebe Vio vince in Corea del Sud Tiscali

L'azzurra sul gradino più alto del podio nel fioretto femminile B.ROMA (ITALPRESS) - Prima giornata di gare e prima vittoria per l'Italia ...ROMA (ITALPRESS) - Prima giornata di gare e prima vittoria per l'Italia della scherma paralimpica nella prova di Coppa del Mondo di Busan. In Corea del Sud ...