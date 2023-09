Scherma Paralimpica | Bebe Vio Grandis è oro in Coppa del Mondo

(Di sabato 2 settembre 2023) Busan – Prima giornata e prima vittoria per l’Italia nella prova dideldi Busan, in un sabato super da ben quattro medaglie azzurre. A salire sul gradino più alto del podio è ancoraVioche vince la gara di fioretto femminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes e Varsavia) dal ritorno dopo l’infortunio. Due gli argenti odierni, firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, mentre è di bronzo la prova di Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A. Continua a macinare vittorieVio. La fiorettista veneta vince anche a Busan conquistando altri punti fondamentali per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi ...

L'atleta della Treviso M° Ettore Geslao nel turno dei 16 ha superato agilmente l'argentino Carlos Freitas per 15 - 5. Il veneto ha poi conquistato un grande match, nei quarti di finale, ...

