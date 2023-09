Scherma | Bebe Vio macina vittorie | grande attesa per i mondiali a Terni

(Di sabato 2 settembre 2023) L’orgoglio italiano nellasi sente anche in Corea del Sud, precisamente a Busan, con la vittoria DiVio alla gara di fioretto femminile B, ottenendo il suo quarto successo consecutivo nel circuito iridato dopo Pisa, Nimes e Varsavia.: ledell’Italia Nella prima giornata di gare della Coppa del Mondo diparalimpica a L'articolo proviene da Il Difforme.

