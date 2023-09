Scamacca trascina l' Atalanta | 3-0 sul Monza

(Di sabato 2 settembre 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Un successo netto, per cancellare il ko di Frosinone. L'vince 3-0 contro ilnella prima partita casalinga, decisivi i gol di(doppietta) ed Ederson. Nulla da fare per i brianzoli, quasi mai in partita: un passo indietro per Colpani e compagni dopo la vittoria interna con l'Empoli. Dopo l'addio di Duvan Zapata Gian Piero Gasperini è corso subito ai ripari piazzando Gianlucanel ruolo di prima punta supportato da De Ketelaere. Palladino ha invece risposto col solito 3-4-2-1 e con Dany Mota al centro dell'attacco, sulla trequarti Caprari e l'ex di turno Andrea Colpani. Il primo tempo è stato scandito da un ritmo elevato e un paio d'occasioni da gol da entrambe le squadre: al 23? Scalvini si è visto annullare la rete del vantaggio per una posizione di fuorigioco dopo la ...

Nell'altra gara della serata, netta vittoria dell'Atalanta in casa contro il Monza: Ederson apre le marcature, poi Scamacca realizza una doppietta blindando ...