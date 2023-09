Sarri | «Paragone col Napoli di Spalletti? Bisogna aspettare almeno 2-3 mesi»

(Di sabato 2 settembre 2023) L’allenatore della Lazio, Maurizio, ha parlato in condensa stampa dopo aver battuto ilal Maradona «Oggi abbiamo fatto una partita di alto livello sotto tutti i punti di vista, abbiamo saputo soffrire senza scomporci, venendone fuori e prendendo in mano la partita. I due gol annullati potevano crearci difficoltà psicologiche, invece abbiamo controllato fino alla fine e nella ripresa abbiamo concesso poco. La mentalità di stasera è una bella mentalità, dobbiamo mantenerla» Il valore delle alternative? «Lo scorso anno qui abbiamo fatto una partita simile, forse con meno palle gol ma simile. Il tempo ci dirà su Kamada, ha grandi qualità tecniche e deve crescere senza cercare di stressarlo su 60-65 minuti. Ora purtroppo va in nazionale, mentre Guendouzi aveva fatto i preliminari di Champions ed era molto più avanti: ha una faccia tosta, ha ...

LA PARTITA - 'Sarà uno scontro tra Napoli e Lazio, non tra Garcia e. C'è una gara da vincere ... OSIMHEN - 'Non possiamo fare unnella storia perché ha 24 anni, spero che sarà in grado di ...ha già battuto Garcia, sarà rivincita " Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra ... Su Osimhen non possiamo fare unnella storia, spero sia in grado di fare ancora tante ottime ...Dai tempi diabbiamo visto una squadra con idee chiare di gioco. Veiga raggiunge l'eccellenza ... Possiamo fare ilcon Gavi del Barcellona, ma con un po' più di qualità offensiva. A me ...

Sarri: «Paragone col Napoli di Spalletti Bisogna aspettare almeno ... IlNapolista

Tutte le parole del tecnico biancoceleste intervenuto in conferenza stampa al termine della gara di questa sera contro il Napoli di Garcia ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida di domani ma ha parlato anche di mercato. Garcia: "Mercato chiuso ...