Sarri l’ha rifatto La Lazio banchetta al Maradona | 2-1 al Napoli Difesa horror per Garcia

... guidati da questa stagione da Rudi Garcia chesostituto ... Di contro, i biancocelesti del grande ex Maurizio, travolto dalle ...zero punti in classifica e ultimo posto in coabitazione con'......50 Inizia il secondo tempo! Napoli cheiniziato bene ma non è ... 21:33 finisce il primo tempo! 45'arbitro assegna 2 minuti di ... MaurizioComments commentsAl vantaggio iniziale di Luis Albertorisposto immediatamente ...33 - TERMINA IL PRIMO TEMPO! 45' -'arbitro concede 2 minuti di ... A pochi minuti dal match è Maurizio, tecnico biancoceleste, ...

Lazio, Sarri e il caso del dito medio: c’è la spiegazione del tecnico Corriere dello Sport