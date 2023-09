Sarri inaspettato sui napoletani | cosa ha detto sui tifosi!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 settembre 2023) Il grande ex Mauriziotorna a Napoli per affrontare la sua ex squadra. Prima della partita è stato intervistato da DAZN Quella tra Napoli eè stata una delle storie d’amore più belle nella storia del calcio. Arrivato in sordina è riuscito a conquistare i tifosi a suon di vittorie e calcio spettacolare Prima della partita contro il Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN Sul match di stasera Il Napoli è fortissimo, abbiamo una grande occasione oggi di rifarci dal nostro brutto approccio iniziale al campionato. Abbiamo fatto zero punti ma in realtà siamo la squadra che ha corso di più. È stato fatto un bel ritiro pre-campinato e dobbiamo metterlo in pratica. Sui nuovi acquisti Daichi Kamada è un gran bel giocatore e avrà occasione di crescere e migliorare. Purtroppo è arrivato tardi ed è in ritardo di condizione essendo venuto qui da ...