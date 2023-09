Sarri | “Contento di tornare a Napoli | ma c’è qualcosa che i tifosi non mi hanno mai perdonato”

(Di sabato 2 settembre 2023) Le parole del tecnico della Lazio, Maurizio, prima del fischio d’inizio del match con ilallo stadio Maradona. Il tecnico della Lazio, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match con ilal Maradona, gara valida per la terza giornata di Serie A. Di seguito le sue parole: “Affrontiamo una squadra fortissima, noi abbiamo fatto un brutto inizio di stagione e abbiamo anche bisogno di fare punti ma troviamo la squadra forse più forte d’Italia e quindi sarà difficilissimo. Abbiamo fatto più km di tutti, non vedo problemi di condizione fisica, abbiamo avuto un brutto approccio, abbiamo fatto un bel ritiro, eravamo motivati, poi ci siamo un po’ spenti”.ha poi aggiunto: “Ritorno aCampione d’Italia? Mi fa ...

A circa un'ora dal fischio d'inizio del match tra Napoli e Lazio, Sarri ha presentato così la sfida ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un brutto inizio di stagione e abb ...