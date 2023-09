Sarri a Napoli con Guendouzi in più Il primo dubbio però è tra Vecino e Kamada

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Novanta minuti per consolidare certezze o per rivoluzionare lo stato d’animo di due piazze.contro Lazio al ‘Maradona’ mette di fronte Rudi Garcia a sei punti e Maurizioa zero. E se il tecnico partenopeo, ritrovato Kvaratskhelia al top della forma, non ha praticamente dubbi di formazione, l’allenatore biancoceleste, ex di turno, invece deve scegliere a chi affidare dei ruoli particolarmente delicati. Uno su tutti: quello che fu di Sergej Milinkovic-Savic. Un sostituto vero e proprio del serbo non è arrivato. Non una sorpresa, perché le caratteristiche del Sergente in termini di mix di qualità e fisicità sono roba rara nel calcio. Il ballottaggio è tra Matiase Daichi. Caratteristiche agli antipodi. L’uruguaiano è l’usato sicuro, ha tempi d’inserimento e conosce alla perfezione il meccanismo ...