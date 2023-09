Sanità pubblica addio e devi pagare una nuova tassa | doppia mazzata sugli italiani

(Di sabato 2 settembre 2023)a rischio: emergenza finanziaria e soluzioni possibili messe in campo dal Governo che deve fare i conti con il bilancio dello Stato. Laè di nuovo in pericolo. Le Regioni hanno da tempo sollevato le preoccupazioni riguardo ai problemi finanziari del settore salute, ma finora sono rimaste inascoltate. Nel recente documento di economia e finanza del governo (Def), il fondo destinato al servizio sanitario nazionale è stato incrementato da 127,8 a 132,7 miliardi di euro, un aumento di 4,9 miliardi di euro. Tuttavia, questa somma risulta essere insufficiente per affrontare le sfide imminenti. Lalotta con le sfide finanziarie che minacciano la qualità dei servizi – ilovetrading.itL’incremento dei costi del personale a seguito dei rinnovi ...

... l'ente di controllo della spesa, che causa grave imbarazzo. Perch solo adesso La ... Una grana in più per l'esecutivo di Rishi Sunak alle prese con nuovi scioperi nel settore dellae ...E buon divertimento a tutti! ← Centrodestra umbro, le grandi manovre in vista delle prossime elezioni: rebus candidature tra sorprese e colpi di scena Smantellamento, sindaci e ...... Cisl e Uil e del mondo dell'associazionismo socio - sanitario del territorio manifesteranno il 23 settembre alle ore 10 davanti all'ospedale di Città di Castello 'in difesa dellae ...