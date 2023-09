Sampdoria | da Zaza e Modeste a Caicedo e Quagliarella | il mercato degli svincolati per una punta?

(Di sabato 2 settembre 2023) Lanon ha trovato latanto cercata durante ilestivo. Il rinforzo per Pirlo, però, potrebbe arrivare dal...

Simoneè un altro nome nel pieno della carriera che però al momento è senza squadra. Dopo la ... 35 anni e gli ultimi sei mesi trascorsi malamente alla......le ultime quattro gare interne contro i granata e solo contro il Bologna (1940) e la(... Attaccanti:, Belotti, Pjaca, Brekalo, Seck, Warming.Simoneè un altro nome nel pieno della carriera che però al momento è senza squadra. Dopo la ... 35 anni e gli ultimi sei mesi trascorsi malamente alla...

Calciomercato Sampdoria, Caicedo e Zaza svincolati: Legrottaglie ci ... ClubDoria46.it

Il calciomercato degli svincolati offre diverse opportunità alla Sampdoria di Legrottaglie: Caicedo e Zaza (svincolato da un anno) sono senza squadra... Andre ...Niente colpi finali di mercato per le due formazioni liguri che, sponda Sampdoria , non chiudono né il centravanti, né - sponda Genoa - il ritorno di un giocatore importante come Pellegri.