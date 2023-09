Samp | Pirlo | 'Mercato? Il gruppo è questo | la promozione'

Completata la seduta di rifinitura mattutina al 'Mugnaini' di Bogliasco, Andreaha diramato la lista dei 24 blucerchiati convocati per Cremonese - Sampdoria, gara in programma domani, domenica, allo 'Zini' di Cremona (ore 18.30) e valida quale 4.a giornata della Serie BKT ...... che evidentemente non piace a. Tutti i tentativi però sono stati vani, scrive Il Secolo XIX . In uscita c'è ancora Ronaldo Vieira , lastarebbe cercando di cederlo in Turchia, dove il ...Nonostante l'addio diin panchina, tuttavia, è stato ancora il Fatih Karagumruk il club a ... Percorso inverso hanno fatto Borini alla, Bertolacci alla Cremonese e Viviano all'Ascoli. ...

Esonero Andrea Pirlo, colpo di scena in casa Sampdoria: la situazione Calcio mercato web

Al termine della rifinitura odierna, Andrea Pirlo ha reso noto la lista dei convocati per la gara sul campo della Cremonese in programma domani. Il trainer.Convocati Cremonese-Sampdoria, prima chiamata per Esposito e Girelli. Pirlo perde De Luca, mentre Benedetti e Barreca sono ancora ai box Contro la Cremonese Andrea Pirlo potrà finalmente avere a ...