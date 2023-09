Saman Abbas | il padre è stato estradato in Italia | dove è la madre?

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladiè latitante da 28 mesi. Anche lei probabilmente in Pakistan: è l'unica accusata per la morte della diciottenne a non essere stata arrestata, lei che era presente negli ultimi momenti in cui vita della figlia nei video delle telecamere a Novellara

Shabbar, l'uomo accusato dell'omicidio della figlianel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato a Roma poco dopo la mezzanotte con ...Intanto il prossimo venerdi Shabbarsarà in aula, è prevista l'audizione di suo figlio Haider, era ancor a minorenne quando ha assistito all'ultima furiosa litigata trae suo padre, lei ...AGI/Vista - "Ci sono state trattative efficaci che hanno portato all'estradizione, nonostante il tentativo dell'avvocato didi evitare l'estradizione.", le parole di Tajani nel corso di una conferenza stampa alla sede di Forza Italia. / Immagini Fb Forza Italia

Saman Abbas, padre arrivato in Italia: è accusato dell'omicidio della figlia Adnkronos

Riprenderà l’8 settembre il processo per l’omicidio di Saman Abbas: questa volta in aula sarà presente sul banco degli imputati anche ...Shabbar Abbas è stato trasportato in un carcere capitolino, ilmamilio.it - contenuto esclusivo Il padre di Saman Abbas è stato arrestato ufficialmente in Italia al momento del suo arrivo all'aeroporto ...