Salute | gli esperti | “Rientro vacanze strategico per prevenzione | ecco che controlli fare”

(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Ildalle? Può diventare un momentoper concretizzare i buoni propositi di benessere e ripartire con laprima di rituffarsi nella vita di tutti i giorni. Quali? Per gli"sarebbe indicato uno screening cardiologico e una visita dermatologica per verificare eventuali danni provocati dagli stress stagionali. Sarebbe anche importante effettuare una visita ginecologica per escludere la presenza di infezioni che possono essere state contratte nel periodo estivo. Fondamentale è anche lo screening delle patologie sessualmente trasmissibili". E poi c'è il capitolo importante dellaoncologica, evidenzia Armando Bartolazzi, referente della Sezione istologia di Artemisia Lab, ...

Continui sono statiaggiornamenti via radio sulle attività di rintraccio per circa tre ore, ... dopo pochi minuti, ha riportato il bambino, in buone condizioni di. Commoventi i momenti in ...screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto hanno ...dovrebbe essere considerato una vera e propria 'missione sociale' per salvaguardare il Ssn e lae ......si propone di mettere in luce il delicatissimo quanto evidente rapporto tra ambiente e: ... Nel corso del servizioAgenti hanno proceduto al […] Navigazione articoli A10, due incidenti ...

Salute, gli esperti: "Rientro vacanze strategico per prevenzione ... Adnkronos

Gli screening per il tumore della mammella ... tale approccio dovrebbe essere considerato una vera e propria 'missione sociale' per salvaguardare il Ssn e la salute e qualità di vita dei cittadini che ...Il deputato dell'Ars: "Crescente difficoltà nel reperire medici disposti a prestare la loro attività in queste zone dell'entroterra" ...