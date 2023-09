Salerno | concluso il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”

Leggi su zon

(Di sabato 2 settembre 2023) Si èieri il“Anch’iola”, primoestivo organizzato dal Nucleo Comunale dellache ha visto protagonisti per l’intera settimana 20 ragazzi e ragazze tra i 10 e il 16 anni. Un’esperienza divertente e formativa per questi giovanissimi salernitani che hanno avuto la possibilità,grazie al sostegno delle forze dell’ordine e di alcune realtà associative cittadine, di immergersi in un mondo nuovo, di entrare per la prima volta in contatto con le diverse istituzioni coinvolte negli interventi di, di fare le prime esperienze sul. Il Sindaco Vincenzo Napoli e l’Assessore ...