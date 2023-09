Salernitana | esplode il caso Dia | non convocato per la gara col Lecce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dia non è statoperché, evidentemente, in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato al mister l’idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella contro il”. Lo ha detto in conferenza stampa il direttore sportivo della, Morgan De Sanctis in merito alla mancata convocazione dell’attaccante senegalese. L’ex Villarreal nelle ultime ore di mercato era stato sondato dal Wolverhampton ma lasi è opposta al trasferimento provocando, probabilmente, un malessere nel calciatore. “Gli ultimi giorni sono stati i più complicati, non per volontà dellache aveva già chiuso il mercato ma per la volontà degli altri di fare le cose alla fine”, ha spiegato Morgan De Sanctis che ha poi rivolto un ...