Sabato 2 Settembre 2023 Sky Cinema e NOW | Mission | Impossible III

Prima Lettura Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 1Ts 4,9 - 11 Fratelli, riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da ...19 agosto, nuova vincita da 1 milione di euro a Sirmione (BS) con l'estrazione delle 13:00 ... I numeri vincenti delle 20.30 di venerdì 1. MillionDAY : 38 43 47 49 50. MillionDAY Extra ...La diretta testuale live di Italia - Serbia , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento fino a16tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo aver sfidato Belgio ed Estonia, tornano in campo per conquistare altri punti e proseguire ...

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 settembre RomaToday

Un settembre in chiaroscuro per imprenditori balneari di Puglia. L’ultimo mese dell’estate coincide con un momento che mette insieme un primo resoconto e le aspettative verso la parte finale della ...Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci ritrovati col nostro appuntamento con la Rassegna. La laguna veneziana si ...