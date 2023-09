(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – Lo storico erusso Valeryè statodalla carica di direttore dell’Istituto per gli Stati Uniti e il Canada dell’delle, una istituzione liberale e aperta. Aveva pubblicato nei giorni scorsi un lungo articolo in cui descriveva l’assurità della propaganda di stato, condannava la retorica anti occidentale e smontava le ambizioni imperiali del Cremlino. “Ci sono oggi solamente due imperi informali sul pianeta, gli Stati Uniti e la Cina. Laè un ex impero, l’erede della super potenza sovietica, che patisce di una dolorosa sindrome per la perdita della grandezza imperiale”, aveva scrittonell’articolo pubblicato alla fine di agosto dalla Nezavissima Gazeta e sul sito della Riac, il Consiglio russo ...

Lo storico e analista russo Valery Garbuzov è stato licenziato dalla carica di direttore dell'Istituto per gli Stati Uniti e il Canada dell'Accademia delle scienze, una istituzione liberale e aperta.