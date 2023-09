Rudi Garcia ammonito durante Napoli-Lazio | il tecnico ‘sorpreso’ dalla decisione dell’arbitro

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel corso del primo tempo di, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo nei confronti del, allenatore del, è statodall’arbitroil primo tempo della partita contro lavalida per la terza giornata di Serie A. Al 34esimo minuto il direttore di gara Colombo si è avvicinato alla panchina azzurra ed ha estratto il cartellino giallo nei confronti delfrancese. Il motivo della sanzione è da ricercare nelle reiterate proteste di, ritenute troppo veementi e prolungate dal quarto uomo che ha richiamato l’attenzione. L’allenatore delè ...

(LaPresse) - Calciomercato.itI padroni di casa, guidati da questa stagione dache ha sostituto Luciano Spalletti, presentato oggi come commissario tecnico della Nazionale ...34' - Giallo per proteste all'indirizzo di. 33' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!! Reazione immediata del Napoli: Zielisnki controlla al limite e calcia, decisiva la deviazione di Romagnoli che inganna Provedel. 30' - GOL DELLA .... LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri Comments comments

34' - Giallo per proteste all'indirizzo di Rudi Garcia. 33' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIII!!! Reazione immediata del Napoli: Zielisnki controlla al limite e calcia, decisiva la deviazione di Romagnoli ...Napoli in campo contro la Lazio, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Al minuto 34 del primo tempo l'arbitro Colombo si è avvicinato alla panchina del Napoli e ha est ...