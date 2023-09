Ancora guai per Luis, il presidente della Federazione calcistica spagnola sospeso dalla Fifa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport , ora anche ilSuperiore dello Sport vuole schierarsi contro ...Il procedimento per condotta grave e non molto grave , come chiesto dal governo spagnolo, non consente alSuperiore dello Sport (Csd) di pronunciare una nuova sanzione contro, gi ......Tribunale Amministrativo dello Sport (Tad) ha avviato un procedimento contro il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luisdopo la denuncia per due infrazioni presentata dal...

Rubiales, il Consiglio Superiore dello Sport vuole sospenderlo provvisoriamente ItaSportPress

Ancora guai per Luis Rubiales, il presidente della Federazione calcistica spagnola sospeso dalla Fifa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, ora anche il Consiglio Superiore dello Sport vuole ...(LaPresse) Il Tribunale Amministrativo dello Sport ha deciso di avviare un procedimento contro Luis Rubiales dopo la denuncia per due infrazioni presentata dal Consiglio Superiore dello Sport in ...