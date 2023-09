Rovelli | Cantiamo la Resistenza perché ci governano gli eredi del fascismo

Clicca qui per le Targhe Tenco 2023, come è nato questo disco Come scrittore e musicista ho sempre praticato il tema della Resistenza. Quando ho scritto il libro "Eravamo come voi. Storie di ...Canti per la Resistenza " è curato da Domenico Ferraro, vede alla direzione artistica di Marco, ha più patrocini: Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la Storia della ...Clicca qui per le Targhe Tenco 2023, come è nato questo disco Come scrittore e musicista ho sempre praticato il tema della Resistenza. Quando ho scritto il libro "Eravamo come voi. Storie di ...

Robelli: “Cantiamo la Resistenza perché ci governano gli eredi del fascismo” Globalist.it

Il disco rock "Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza" ha vinto la Targa Tenco 2023 per il progetto collettivo: è molto bello e di forte pregnanza. Lo descrive il direttore artistic ...