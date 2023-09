Roma | UFFICIALE | Solbakken si trasferisce all’Olympiacos

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Ola, attaccante di proprietà della, si è trasferito ufficialmentecon la formula del prestito con diritto di riscatto Ola, attaccante di proprietà della, si è trasferito ufficialmentecon la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato giallorosso. COMUNICATO – L’AScomunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola. Arrivato nel gennaio 2023, in giallorosso l’attaccante norvegese ha collezionato 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l’Hellas Verona del campionato scorso. In bocca al lupo, Ola!