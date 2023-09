Roma-Milan | Leao segna la prima rete da 10

Leggi su 11contro11

(Di sabato 2 settembre 2023) Il mese di settembre ha dato il benvenuto ai tifosi del Bel Paese con le ultime trattative della sessione estiva di calciomercato. Ma ad animare i weekend vi sono anche le prime partite della Serie A 2023/2024. Quest’ultime risultano dei veri e propri test che, tramite goal e lavoro di squadra, permettono di comprendere alla dirigenza di ogni club se le ultime negoziazioni siano state provvidenziali. Tuttavia oltre alla prova del 9 per il mercato in entrata, il nuovo campionato mette alla prova i capisaldi della varie società. A mutare pelle, passando dal profilo del giocatore discontinuo a trascinatore, èche nel match trastupisce tutti con un goal da 10. Scopriamo insieme come l’ala sinistra abbia contribuito ad espugnare l’Olimpico.ottiene 10 su ...