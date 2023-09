Roma - Milan | il prezzo della qualità

(Di sabato 2 settembre 2023) Non c'è stata partita, non c'è stata la: è sembrata a lungo coscientepropria inferiorità tecnica e fisica. Ha lasciato l'iniziativa alche aveva peraltro deciso di giocare a ritmi ...

Non c'è stata partita, non c'è stata la: è sembrata a lungo cosciente della propria inferiorità tecnica e fisica. Ha lasciato l'iniziativa alche aveva peraltro deciso di giocare a ritmi bassissimi e investire su improvvise ...Pure lo spento Paredes per un ben più pimpante Bove ritarda un assalto dellache costringe ila difese d'antan. Anche lo straordinario Leao che pur andando un poco a corrente alternata ...Pagelledopo la vittoria in casa della: meraviglia Leao, bocciato in pieno Tomori dopo l'espulsione I giornali di oggi stilano le pagelle deldopo il successo esterno in casa della. ...

FINALE Roma-Milan 1-2: Pioli a 9 punti, decidono i gol di Giroud e Leao La Gazzetta dello Sport

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 1-2 sul campo della Roma: "Il risultato è importante, come la prestazione. Dà continuità alle prime ...Dopo l’anticipo tra Roma-Milan, in attesa di Inter-Fiorentina di domenica, la Serie A ci regala un’altra sfida molto interessante alla terza giornata, quella tra Napoli-Lazio. Gli uomini di Rudi Garci ...