Roma-Milan 1-2 | Zazzaroni | “Non c’è stata partita” | Serie A News

...anche ieri ha fatto un'ottima partita però siamo solo all'inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura: per la Champions ci sono anche Inter, Lazio,,...Dobbiamo concentrarci su di noi, ci saranno Napoli, Inter,, Juventus, Atalanta,, Lazio e Fiorentina: tra queste squadre usciranno le prime quattro". Intanto, la squadra bianconera è attesa ......anche ieri ha fatto un'ottima partita però siamo solo all'inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura: per la Champions ci sono anche Inter, Lazio,,...

Roma-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Due gli anticipi della 3ª giornata di Serie A che si sono disputati venerdì, a causa della pausa che vedrà impegnata la nazionale nelle qualificazioni per i prossimi europei. Nel pomeriggio il Sassuol ...Milan, ripercussioni nel day after della gara contro la Roma vinta per 2-1 dai rossoneri. Andiamo a leggere le parole del giornalista Fabio Ravezzani ...