Roma-Milan 1-2 | la moviola del CorSport | “Il rigore ci sta” | Serie A News

Ildomina per un'ora laall'Olimpico, poi soffre nel finale ma fa comunque tre su tre in quest'avvio di campionato. I rossoneri s'impongono 2 - 1 grazie al calcio di rigore di Giroud, già ...in dieci. Ora ladeve provare a spingere. Al 70 entrano Lukaku e Spinazzola, fuori Celik ed El Shaarawy. E "The King" prova subito a farsi vedere: al 72 Belotti lo serve, il belga prova ......30 dallo stadio Olimpico di: Giorgia Rossi e Ciro Ferrara Un anticipo del venerdì sera da popcorn all'Olimpico con il big match tra. I giallorossi di Mourinho vogliono centrare la ...

Roma-Milan, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Roma, altra tegola per José Mourinho che perde un'altra pedina a causa di un infortunio: svelati i tempi di recupero ...Di Luca Valdiserri Il Milan batte la Roma all’Olimpico, un gol per tempo. Il primo su rigore di Giroud, l’altro in acrobazia di Leao. La squadra di Pioli resta in 10 nella ripresa… Leggi ...