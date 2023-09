Roma-Milan 1-2 | “Diavolo con fisico e tecnica” | Serie A News

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilvince in casa dellacon le reti di Olivier Giroud e Rafael Leão, conquistando, così, il primo scontro diretto della stagione

Bryan Cristante, centrocampista della, ha parlato così dopo il ko dei giallorossi contro il: le dichiarazioni Intervistato da Sky Sport nel postpartita di, Bryan Cristante si è espresso così per dare una spiegazione alla sconfitta subita dai giallorossi. LE ...Perché poi il tema calcistico della sfida diventa quello scontato: e cioè laracchiusa nella sua metà campo e ilalle prese con l'aggiramento di quel sbarramento. Così al culmine del primo ...... Brozovic e Tonali hanno riempito le casse e dato linfa al mercato di Napoli, Lazio, Inter e,...in grande come Atalanta e Fiorentina e di chi spera di rientrare nel giro che conta come la(...

Paredes senza idee, Belotti continua a combattere. Periodo no per Smalling La Roma subisce un’altra sconfitta mentre il Milan mostra determinazione e una solida organizzazione, colpendo al momento opp ...MILAN. Ha cominciato col botto ... Ma il valore aggiunto di Napoli è De Laurentiis, che piaccia o no ai suoi detrattori. VOTO 6. ROMA. Il grande botto dell’estate è inutile girarci attorno è il suo.