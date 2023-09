Roma | incendio nel quartiere Trullo | in fiamme un capannone con materiale tessile – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 2 settembre 2023) Un vastosta interessando la zona sud ovest di, precisamente in via Vicolo delle Capre, nel. A segnalarlo diversi utenti sui social. Si tratterebbe di un rogo in un opificio con all’interno del. Sul posto sono appena giunti i mezzi delle squadre dei vigili del fuoco di. September 2, 2023 Mostruosamente veloce. Terrorizzante. pic.twitter.com/U7YBVw830h— Baruda (@baruda) September 2, 2023 (@baruda, Twitter) Leggi anche: “Fire and Fury”, il libro sugli incendi a Maui che alimenta il complottismo grazie all’AI Panico alla processione in provincia di Bari, la statua rischia di andare a fuoco per i fuochi d’artificio – IlHawaii, le teorie sulle case ...