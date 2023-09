Roma | incendio in capannone in vicolo del Monte delle Capre al Trullo

(Di sabato 2 settembre 2023) Vigili del fuoco al lavoro Unè divampato stamattina in undi diverse centinaia di metri quadrati indelnella zona del. Nelsono presenti alcune attività commerciali. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco che, con molte difficoltà, stanno cercando di contenere l’ormai generalizzato per impedire che possa propagarsi alle abitazioni e ai locali adiacenti. Tutte le vie a ridosso della struttura sono state chiuse per permettere l’arrivo sul posto di tutti gli automezzi di soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

