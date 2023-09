- Inserita nel Gruppo G con Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette , laadesso conosce anche il calendario che dovrà affrontare in Europa League . La Uefa ha infatti pubblicato i calendari ufficiali della fase a gironi, che vedrà i giallorossi iniziare il 21 ...- Ecco il calendario delChampions League per la Lazio . L'inizio sarà in grande stile contro l'Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone all'Olimpico il 19 settembre. Subito l'...... molto duri (su Leao specialmente) che non procurano cartellini a differenza dei milanisti i quali si ritrovano con due gialli a metà. Il deficit più evidente tradito dallaè quello ...

Roma, il cammino in Europa League: tutte le date delle sfide Corriere dello Sport

I biancocelesti pronti a debuttare nel girone E il prossimo 19 settembre in casa. C'è tanta attesa per la sfida all'Atletico Madrid ...Il Milan prosegue il suo cammino perfetto in Serie A battendo la Roma all’Olimpico e rimanendo a punteggio pieno. Nell’anticipo della terza giornata di campionato, i rossoneri di Stefano… Leggi ...